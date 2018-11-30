Момент встречи Путина и Трампа на саммите G20 остался за кадром

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Поздоровались ли друг с другом президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп перед началом саммита G20 в Буэнос-Айресе после отмены американским лидером двусторонней встречи с российским коллегой, остаётся загадкой.

В пресс-центре саммита на больших экранах велась трансляция церемонии фотографирования лидеров государств-членов "двадцатки". Когда Трамп приближался к уже занявшему своё место для фотографии Путину, режиссер переключил трансляцию на другую камеру, не показав тот момент, как лидеры РФ и США оказались рядом друг с другом. Таким образом, одна из основных интриг проходящего в Буэнос-Айресе саммита осталась не раскрытой.

Ранее Трамп отменил планировавшуюся на саммите G20 встречу с Путиным, сославшись на ситуацию вокруг Керченского пролива, где РФ задержала три украинских судна за нарушение российской морской границы.