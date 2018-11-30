В Буэнос-Айресе открылся саммит G20

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Саммит группы "двадцатки" стартовал в Буэнос-Айресе с рабочего заседания глав государств крупнейших экономик мира, передаёт корреспондент РИА Новости.

Открывает это международное мероприятие президент председательствующей в группе Аргентины Маурисио Макри. Заседание пройдет под слоганом "честное и устойчивое будущее".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель пропустит первый день саммита G20. Ее самолет совершил вынужденную посадку в Кельне на пути в Буэнос-Айрес из-за технической неисправности. Пресс-служба кабмина ФРГ в пятницу сообщила, что канцлер страны прибудет в Аргентину в пятницу вечером.

Запланированные на пятницу на полях саммита G20 встречи Меркель с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином отменены. Кроме того, американский лидер отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Основной темой саммита в этом году традиционно стали торговля, цифровая экономика, климатические изменения, устойчивое развитие и гендерное равенство.

Впервые интригой саммита "двадцатки" станет согласование текста итогового коммюнике.

Торговые разногласия между США и Китаем дают повод сомневаться в успехе саммита в Аргентине.

"Группа двадцати" (G20) — ведущий форум для обсуждения вопросов глобального экономического и финансового сотрудничества. G20 объединяет крупнейшие развитые и развивающиеся экономики мира, на долю которых приходится около 85% мирового ВВП. В 2013 году председательство в G20 осуществляла Россия, в 2014 году ее сменила Австралия, в 2015 году эта функция перешла к Турции. В 2016 году в G20 председательствовал Китай, в 2017-м — Германия, в этом году — Аргентина.