Путин на полях G20 пообщался с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 30 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 30 ноября 2018

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обменялся рукопожатием с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом перед началом пленарной сессии G20, сообщает корреспондент РИА Новости.

После церемонии фотографирования лидеры отправились в зал пленарного заседания. Путин и Бен Салман, места которых оказались рядом за одним столом, пожали друг другу руки и кратко пообщались с улыбкой на лице.

Путин и саудовский принц "мультиформатно" поприветствовали друг друга, обрадовавшись своему соседству на пленарке G20 pic.twitter.com/2iAQcHqrvr — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 30 ноября 2018 г.

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