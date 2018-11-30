Трамп прибыл на саммит G20 последним

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прибыл на место проведения саммита G20 в Буэнос-Айресе, передает корреспондент РИА Новости.

Американский лидер ранее в пятницу встретился с аргентинским коллегой Маурисио Макри.

У Трампа запланировано несколько встреч "на полях" саммита, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином. Результаты встречи лидеров этих стран, которые в настоящее время находятся в состоянии торговой войны, — одна из основных интриг форума.

Ещё одни переговоры, к которым также было приковано особое внимание, — с президентом РФ Владимиром Путиным, — Трамп отменил прямо перед вылетом в Буэнос-Айрес. Причиной такого шага он назвал ситуацию в Керченском проливе. В качестве условия проведения встречи американский президент назвал освобождение украинских моряков и судов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Москве сожалеют о решении Трампа, однако готовы к дальнейшим контактам с американской стороной.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.