В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс инструкторов из США, Канады и Европы

ЛУГАНСК, 30 ноя — РИА Новости. Инструкторы из США, Канады и Европы прибыли к линии соприкосновения в Донбассе для обучения украинских силовиков, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.
Он уточнил, что в населенных пунктах Бобровское и Боброво Северодонецкого района выявлено размещение двух лагерей для обучения иностранными военными инструкторами военнослужащих ВСУ разведке и тактике ведения боя.
"Зафиксировано расположение тренировочных лагерей и на территории населенного пункта Счастье, где американские и польские инструкторы готовят снайперов и диверсионно-разведывательные группы для их дальнейшей переброски на территорию республики", — уточнил представитель оборонного ведомства республики.
Филипоненко дополнил, что в населенном пункте Трехизбенка замечена группа иностранных наемников, вооруженная стрелковым оружием образца стран НАТО.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.