В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс инструкторов из США, Канады и Европы

ЛУГАНСК, 30 ноя — РИА Новости. Инструкторы из США, Канады и Европы прибыли к линии соприкосновения в Донбассе для обучения украинских силовиков, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

"Западные страны поддерживают режим Порошенко и продолжают оказывать помощь в обучении и подготовке подразделений ВСУ. Это подтверждается прибытием в населенные пункты, расположенные вблизи линии боевого соприкосновения, нескольких сотен военных инструкторов из США, Канады, Польши и Прибалтики", — рассказал Филипоненко.

Он уточнил, что в населенных пунктах Бобровское и Боброво Северодонецкого района выявлено размещение двух лагерей для обучения иностранными военными инструкторами военнослужащих ВСУ разведке и тактике ведения боя.

"Зафиксировано расположение тренировочных лагерей и на территории населенного пункта Счастье, где американские и польские инструкторы готовят снайперов и диверсионно-разведывательные группы для их дальнейшей переброски на территорию республики", — уточнил представитель оборонного ведомства республики.

Филипоненко дополнил, что в населенном пункте Трехизбенка замечена группа иностранных наемников, вооруженная стрелковым оружием образца стран НАТО.

"Данные факты еще раз подтверждают, что киевское руководство, полностью подконтрольное американским кукловодам, не намерено вести мирный диалог для урегулирования обстановки на Донбассе, и использует любые возможности для ее дестабилизации. Такие действия имеют целью отвлечь внимание граждан Украины от многочисленных внутренних проблем", — подытожил Филипоненко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.