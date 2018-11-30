В Аргентине лидерам G20 подарили шарфы из альпаки и местное вино из Мендозы

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Лидеров стран G20, которым в ближайшие два дня предстоят непростые дискуссии о правилах международной торговли, хозяева встречи щедро одарили аутентичными сувенирами.

Так, руководители государств "группы двадцати" в холодные вечера теперь смогут укутаться в шарф из шерсти альпаки. Как сообщили организаторы, их сшили женщины, работающие в кооперативе в горной провинции Катамарка.

Супругам лидеров в память о саммите также вручили браслеты из добытого в Аргентине серебра. Кроме того, главы государств смогут ознакомиться и с гастрономической продукцией, с которой Аргентина ассоциируется в первую очередь: лидерам подарили вино из известного на весь мир региона Мендоза.

Членам G20 организаторы предложили и безалкогольный вариант — в подарочном наборе также есть чай из Патагонии и Дульсе де лече — местный карамельный десерт, который по вкусу немного напоминает варенную сгущенку. Кстати, такую карамельную пасту, которую можно, например, намазывать на хлеб, подарили и журналистам, освещающим саммит.

Подарками журналистов одаривают в пресс-центре саммита G20 в Буэнос-Айресе сразу после досмотра pic.twitter.com/gFyISr5QMW — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 30 ноября 2018 г.

Местные СМИ пишут, что сувенирные наборы для лидеров составляла супруга президента Аргентины Джулиана Авада, своим выбором она хотела показать гостям культуру своей страны в максимально сжатые сроки, ведь главы государств приехали в Аргентину всего на один-два дня.