Учениями в Азовском море Киев нагнетает напряженность, считает Клинцевич

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Единственной целью проведенных Украиной учений в Азовском море является стремление Киева к дальнейшей напряжённости отношений с Россией, причём в этом они получают активную поддержку США, заявил РИА Новости сенатор Франц Клинцевич.

Украинские силовики в акватории Азовского моря, входящей в зону военной операции в Донбассе, провели учения по поражению воздушных целей, сообщил в пятницу пресс-центр штаба операции объединенных сил Украины на странице в Facebook.

"Учения Украины в Азовском море вообще не имеют смысла — ни в стратегическом, ни в тактическом плане. Их единственное назначение — дальнейшее нагнетание напряженности, чему явно способствует позиция США", — заявил Клинцевич.

Он пояснил, что имеет в виду и отказ американского президента Дональда Трампа встречаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Аргентине, и резолюцию сената США с осуждением "провокационных действий" России против Украины после того, как в Керченском проливе за нарушение российской границы были задержаны три украинских судна.

"Повторяется то, что мы уже имели возможность наблюдать не один раз — США буквально толкают Украину на серьезный конфликт с Россией", — сказал сенатор.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.