Лидеры БРИКС подтвердили приверженность Парижскому соглашению по климату

Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования лидеров БРИКС на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 30 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования лидеров БРИКС на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 30 ноября 2018

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя – РИА Новости. Лидеры стран-участниц БРИКС на полях G20 подтвердили приверженность Парижскому соглашению по климату, подчеркнули важность реализации процесса первого пополнения Зеленого климатического фонда.

"В области изменения климата мы вновь заявляем о своей приверженности выполнению в полном объеме Парижского соглашения, принятого в соответствии с принципами РКИК ООН, в том числе принципом общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей", — говорится в совместном заявлении по итогам неформальной встречи лидеров объединения на полях G20.

В документе также отмечено, что участники встречи настоятельно призывают развитые страны "предоставлять развивающимся государствам финансовую и техническую поддержку, а также оказывать содействие в области наращивания потенциала в целях расширения их возможностей в деле предотвращения изменения климата и адаптации к нему".

Также лидеры БРИКС призвали все государства в ходе 24-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) выработать сбалансированный итоговый документ в соответствии с программой работы по выполнению Парижского соглашения. Это будет способствовать переводу Парижского соглашения в практическую плоскость и его осуществлению, указано в заявлении.

"Мы подчеркиваем важность и насущную необходимость реализации успешного и амбициозного процесса первого пополнения Зеленого климатического фонда", — говорится в заявлении.