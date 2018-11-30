В Брюсселе в районе здания Еврокомиссии перекрыли движение из-за протеста

Участники акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты в Брюсселе, Бельгия. 30 ноября 2018

Участники акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты в Брюсселе, Бельгия. 30 ноября 2018

БРЮССЕЛЬ, 30 Ноя — РИА Новости. Полицейский вертолет барражирует в районе расположения комплекса зданий Еврокомиссии и Совета ЕС в центре Брюсселя, движение по прилегающим улицам полностью остановлено полицией, передает корреспондент РИА Новости.

В пятницу в центре бельгийской столицы прошла акция "жёлтых жилетов", недовольных ростом цен на топливо, которые пытались блокировать улицы. Полиция применила спецсредства для разгона толпы. Были сожжены два полицейских автомобиля.

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Беспорядки произошли в пяти минутах ходьбы от здания Еврокомиссии. В целях безопасности подъезд к нему был перекрыт. Улица Луа является важной транспортной артерией брюссельской столицы, ее закрытие вызвало затруднения для автомобильного движения.