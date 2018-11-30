Беседа глав стран-участниц саммита G20 задержалась из-за Трампа

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Беседа глав стран-участниц саммита "Большой двадцатки" задерживается уже на 40 минут в связи с тем, что пока еще не приехал на встречу президент США Дональд Трамп, передает корреспондент РИА Новости.

Лидеры G20, приехавшие на мероприятие, поочередно сфотографировались с президентом Аргентины Маурисио Макри. Подождав еще немного своего американского коллегу, он удалился в кулуары. Перед парадным подъездом продолжают стоять встречающие организаторы форума в ожидании Трампа.

Саммит G20 проходит в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря.