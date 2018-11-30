Путин призвал сделать все возможное для сохранения сделки по Ирану

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) позволит предотвратить возникновение нового витка напряжённости вокруг иранской ядерной программы, для этого надо сделать все возможное, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Чтобы не допустить нового витка напряжённости вокруг иранской ядерной программы, следует делать все возможное для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий", — заявил Путин, выступая на встрече БРИКС "на полях" саммита G20.

Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае 2018 года, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.