Украинские силовики ограничили въезд в ДНР и ЛНР для иностранцев

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Выезд на подконтрольную самопровозглашенных Донецкой и Луганской народным республикам иностранцев ограничен, однако оно не касается представителей миссий ОБСЕ, ОНН и МККК, заявили в пятницу в пресс-центре Операции объединенных сил Украины.
"В связи с введением на части территории Украины особого правового режима военного положения законодательства Украины "О правовом режиме военного положения", по решению командующего Объединенных сил на КПВВ установлен особый режим пересечения линии разграничения, который не касается граждан Украины. В частности, ограничен выезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию Украины", — говорится в сообщении пресс-центра.
В пресс-центре украинских силовиков отметили, что эти ограничения не касаются представителей официальных наблюдательных миссий ООН, ОБСЕ и миссии Красного Креста.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.