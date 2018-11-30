Украинские силовики ограничили въезд в ДНР и ЛНР для иностранцев

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Выезд на подконтрольную самопровозглашенных Донецкой и Луганской народным республикам иностранцев ограничен, однако оно не касается представителей миссий ОБСЕ, ОНН и МККК, заявили в пятницу в пресс-центре Операции объединенных сил Украины.

В четверг после инцидента в Черном море, еще больше обострившего отношения Киева и Москвы, вступил в силу закон о введении военного положения в десяти областях Украины, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключал, что потенциально такое решение может нести угрозы для эскалации в Донбассе.

"В связи с введением на части территории Украины особого правового режима военного положения законодательства Украины "О правовом режиме военного положения", по решению командующего Объединенных сил на КПВВ установлен особый режим пересечения линии разграничения, который не касается граждан Украины. В частности, ограничен выезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию Украины", — говорится в сообщении пресс-центра.

В пресс-центре украинских силовиков отметили, что эти ограничения не касаются представителей официальных наблюдательных миссий ООН, ОБСЕ и миссии Красного Креста.

"В отношении остальных иностранных граждан решение на пропуск к временно оккупированной территории Украины будет приниматься при наличии соответствующих документов о постоянном проживании на оккупированной территории или потребности пересечения линии разграничения с гуманитарной целью", — добавили в пресс-центре ООС.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.