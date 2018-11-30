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В мире

В российском посольстве отреагировали на заявление Мэй

Сюжет:
Нарушение российской границы кораблями ВМС Украины (368)
(обновлено: 17:14 30.11.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фотоПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЛОНДОН, 30 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Антироссийское заявление Мэй по ситуации в Керченском проливе "заведомо отравляет" рабочую атмосферу G20, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Лондоне.

Керченский пролив. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Британский премьер Тереза Мэй в Буэнос-Айресе, где проходит саммит G20, призвала Россию "освободить корабли и моряков" ВМС Украины, которые были задержаны российскими пограничниками, и в связи с этим заявила о приверженности Лондона санкционному давлению на РФ.

"С сожалением констатируем, что руководство Великобритании в лице Терезы Мэй делает подобные заявления накануне важного международного саммита, тем самым заведомо отравляя рабочую атмосферу такой авторитетной площадки, как "группа двадцати", и пытаясь препятствовать конструктивному диалогу в интересах всех ее участников", — заявил представитель посольства.

По его словам, события в Керченском проливе были "вопиющей провокацией, организованной Киевом". Поэтому, отметил представитель посольства, неясно, что имеет в виду британский премьер, когда говорит о необходимости деэскалации ситуации.

"До этой провокации никаких проблем с проходом через Керченский пролив не возникало, в том числе и для украинских военных кораблей. Так называемые "препятствия", в которых обвиняют Россию, являются рутинными процедурами проверки безопасности. Они не ведут к сколько-нибудь существенным задержкам и осуществляются равным образом в отношении украинских и российских судов. Кроме того, в настоящее время судоходство в Керченском проливе полностью восстановлено и функционирует в нормальном режиме", — подчеркнул представитель дипмиссии.

"Высказывание же британского премьер-министра о намерении оставаться во главе усилий ЕС по наращиванию санкционного давления на Россию лишний раз подтверждает, что тема санкций эксплуатируется официальным Лондоном независимо от фактов с целью сохранить влияние на внешнюю политику ЕС в условиях Brexit", — убежден собеседник агентства.

Малые бронированные артиллерийские катера Никополь, Бердянск и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В США приняли резолюцию с осуждением действий России в Керченском проливе
В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

Во всей красе
© Виталий Подвицкий
Во всей красе
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В мире
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3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Руслан Чепига-ДеБоширов
Нужно признать агрессивными действия вмс и ввс британии, которые вылетают на перехват и "выплывают" на сопровождение наших кораблей, следующих через Ла-Манш!
17:10
30.11.2018
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Yurii
Очень удачный момент поднять тему Фолклендских островов... Когда Аргентина попыталась установить контроль над этой сопредельной к ней территорией... Британия послала туда целый флот и силой вернула власть... На каком же основании Британия осуществляет контроль этой территории? Статус заморской территории Великобритании был подтверждён по итогам референдума, прошедшего по инициативе местных властей 10—11 марта 2013 года: в пользу этого положения высказалось 99,3 % голосовавших... Ничего не напоминает?
17:43
30.11.2018
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