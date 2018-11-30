МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Страны G7 приняли заявление по инциденту в Керченском проливе, призвали к сдержанности и предотвращению дальнейшей эскалации.
"Мы призываем к сдержанности, должному уважению к международному праву и предотвращению любой дальнейшей эскалации ситуации", — говорится в заявлении.
Кроме того, министры призвали Россию отпустить задержанные украинские корабли и моряков, а также "воздержаться от препятствования законному проходу через Керченский пролив".
Провокация в Черном море
В результате российские пограничники задержали нарушителей, применив оружие. Трое украинских моряков получили ранения. Всего на борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ, которые, по данным ФСБ, координировали провокации. Всех их арестовали по делу о нарушении государственной границы.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе заранее спланированной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом глава государства подчеркнул, что пограничники выполняли свой долг по защите государственной границы России.