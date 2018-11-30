Путин предупредил о последствиях заигрывания с террористами

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Заигрывания с террористами в геополитических целях приводят к новым кровавым злодеяниям с их стороны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В отношении террористических группировок недопустимы двойные стандарты или какие бы то ни было компромиссы и, тем более, их авантюрное использование в геополитических целях, поскольку любые заигрывания с террористами играют им на руку, побуждают совершать новые кровавые злодеяния", — заявил Путин, выступая на встрече БРИКС "на полях" саммита G20.