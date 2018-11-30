Юнкер призвал не драматизировать вопрос согласования бюджета Италии с ЕС

БРЮССЕЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Еврокомиссия не воюет с Италией по ее бюджету на 2019 год, сказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции в рамках встречи G20 в Аргентине, трансляция которой велась на сайте ЕК.

"Мы не воюем с Италией… Мы не должны драматизировать этот вопрос", — ответил он на вопрос по бюджету Италии.

Как ранее сообщил еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси, проект бюджета Италии не соответствует критериям по государственному долгу, поэтому ЕК считает оправданным введение в отношении страны процедуры чрезмерного дефицита бюджета (EDP), основанной на долге. Однако это не означало автоматического открытия этой процедуры. Этот вопрос должен был пройти рассмотрение в комитете, затем ЕК необходимо подготовить предложение об открытии EDP, которое смогут рассмотреть министры стран ЕС на Экофине. ЕК должна будет также дать рекомендации для Италии по корректировке ее траектории по дефициту бюджета и госдолгу.

Италия занимает второе после Греции место в ЕС по величине госдолга по отношению к ВВП. Согласно данным минфина Италии, в 2017 году этот показатель составил 131,2%.