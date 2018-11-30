В Турции отказались освободить экс-главу прокурдской партии по решению ЕСПЧ

АНКАРА, 30 ноя — РИА Новости. Турецкий суд отказал в освобождении экс-сопредседателю прокурдской Партии демократии народов Селахаттина Демирташа, на чем настаивал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), передает в пятницу агентство Anadolu.

Ранее Европейский суд по правам человека признал нарушением продление срока досудебного содержания под стражей Демирташа и потребовал от властей Турции выплатить ему компенсацию в 25 тысяч евро. После этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что это решение не имеет силы для его страны, обвинив ЕСПЧ в поддержке терроризма.

Сообщается, что суд отклонил апелляцию адвокатов Демирташа, в которой они просили его освободить на основе принятого ЕСПЧ решения.

В ноябре 2016 года турецкие власти арестовали 10 депутатов ПДН, в том числе Демирташа и другого сопредседателя партии — Фиген Юксекдаг. Их обвиняют в связях с запрещенной в Турции "Рабочей партией Курдистана" (РПК). Сами депутаты отвергают эти обвинения.

Демирташ являлся кандидатом в президенты Турции на прошедших в июне президентских выборах и набрал 8,4% голосов. В сентябре он был приговорен судом Стамбула к 4 годам и 8 месяцам тюремного заключения по обвинению в террористической пропаганде.