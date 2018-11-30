Украина запретила въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украина ограничила въезд на свою территорию для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет, написал в своем Twitter Петр Порошенко.

Он пояснил, что таким образом Киев хочет помешать Москве "формировать отряды частных армий", чтобы "не дать россиянам совершить на Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году".

Это решение принято на фоне введения Киевом военного положения в некоторых регионах страны сроком на 30 дней.

Особый режим распространяется на десять областей Украины, в частности Луганскую и Донецкую, и внутренние воды Азовского моря.

Предусматривается возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.

"Государственная дисфункция"

Украинский запрет на въезд прокомментировали в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что отвечать зеркально на все решения Киева нецелесообразно.

"Те кульбиты, которые мы видим сегодня в Киеве и, к сожалению, на Украине, — это полностью дисфункция государственного устройства и государства как образования, которое является следствием диких телодвижений руководства страны", — сказала Захарова.

О бессмысленности зеркальных мер заявил и глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Убежден, что ответные меры в том же духе принимать не нужно — мы с Украиной не воюем", — сказал сенатор.

Он предположил, что подобных "полуистерических" инициатив следует ожидать от Киева и в ближайшем будущем, пока не пройдут президентские выборы на Украине.

"Могут начать тотальные проверки тех, у кого родственники в России, или кто посещал российские странички в интернете и тому подобное. Спасительную для режима "российскую агрессию" нужно искусственно поддерживать и наращивать в глазах населения Украины любой ценой вплоть до самых выборов", — пояснил Косачев.

Другой сенатор, член комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич, считает, что своими действиями Киев провоцирует Москву.

"Киев откровенно идет на разрыв всех связей с Россией, провоцируя нас этими своими шагами на зеркальный ответ, что станет сильнейшим ударом по миллионам украинцев, работающих в России. Такого ответа от нашей страны Киев не дождется", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Провокация в Керченском проливе

Накануне на Украине вступил в силу закон о введении военного положения в десяти областях, в том числе Луганской и Донецкой. Режим будет действовать 30 дней и предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в частности права на участие в выборах, свободу мысли и слова.

Военное положение ввели на фоне инцидента с нарушением украинскими кораблями государственной границы России. Пограничники задержали нарушителей, при этом им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили ранения. Всего на борту задержанных судов оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Позже всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов.