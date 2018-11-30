ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Плохая карма: в Сети высмеяли конфуз с Макроном в Аргентине

Сюжет:
Саммит G20 в Аргентине (84)
(обновлено: 16:17 30.11.2018)
052545
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фотоПрезидент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

ПАРИЖ, 30 ноя — РИА Новости. Дипломатическая неловкость при встрече президента Франции Эммануэля Макрона, прилетевшего в Аргентину на саммит G20, стала поводом для шуток пользователей социальных сетей.

Конфуз на высоком уровне

Президент Франции и его супруга Брижит прибыли в Аргентину в среду вечером. Предполагалось, что их должна встретить вице-президент Габриэла Микетти. Однако из-за недоразумения, произошедшего между протоколом Макрона и Микетти, французского лидера официальные лица у трапа не встретили.

Макрон, покинув самолет и не увидев высокопоставленных встречающих, пожал руку сотруднику аэропорта в желтом жилете, а затем под вспышки фотокамер прошел к автомобилю.

Как потом объяснила Микетти, причиной такого конфуза стала несвоевременная отмашка от протокола Макрона — его люди слишком поздно сказали аргентинцам, что пора встречать президента.

Протест следует по пятам

Пользователи Twitter оглядывающегося в поисках встречающих Макрона сравнивают с Джоном Траволтой из фильма "Криминальное чтиво".

"Макрон в Аргентине как на курорте… Выходит из самолета спокойный, благодушный, а там… ШОК. Среди встречающих — "желтый жилет", — пишет Rustydufort.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств-участников Группы двадцати G20. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
"Большая двадцатка" (G20): состав, цели и хроника встреч

В аккаунте RevPermanente конфуз называют "унижением" и даже пишут о том, что вице-президент Аргентины "должна извиниться". Правда, авторы сопровождают запись хэштегом движения "желтых жилетов" и другим, призывающим к отставке Макрона — #MacronDemission.

"Аргентинцы отправили "желтый жилет" встречать Макрона у выхода из самолета. Это шутка?" — пишет пользователь Kloupinait, сопровождая запись несколькими смеющимися до слез смайликами.

Пользователь Sac_diego разместил в своем аккаунте две фотографии, посвященные инциденту. На одной из них запечатлены охваченные дымом Елисейские поля, заполненные людьми в желтых жилетах, а на второй — встреча Макрона и сотрудника аргентинского аэропорта в таком же жилете.

"Макрон прибыл в Буэнос-Айрес, чтобы принять участие в G20. В дверях самолета он увидел кого-то человека в желтом жилете, и его чуть не хватил удар", — подписал он фотографии.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с жителями острова Сен-Мартен. Архивное фото
© AFP 2018 / Eliot Blondet
Facebook блокирует посты со скандальным фото Макрона, сообщили пользователи

Автор аккаунта marrkian назвал случившееся с Макроном "чистой поэзией". "Макрон спускается с самолета в Аргентине (где правит неолиберальное право, это международная каста, к которой относятся как он, так и Макри), и первое, что он видит, — это рабочий в желтом жилете", — заметил он.

Пользователь noeud отмечает, что у французского лидера "плохая карма": "Макрон отправился в Аргентину, чтобы сбежать от "желтых жилетов", но первым повстречавшимся человеком стал "желтый жилет". Ему вторит человек, скрывающийся за ником Patrick_le_fur, заявивший, что "протест будет преследовать (Макрона) до края света". "Движение ("желтых жилетов") становится международным", — написано в аккаунте EastForce.

"Желтые жилеты" жалуются на то, что не могут залить полный бак бензина, а полететь на самолете, чтобы взволновать президента Макрона в Аргентине, значит, они могут", — отмечает Elyseeintox.

Участники акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты в Париже. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Акции протеста "желтых жилетов" нанесли серьезный удар по экономике Франции

Желтые жилеты

Очередная волна протестов захлестнула Францию в середине ноября. Изначально поводом для недовольства народа стало запланированное властями повышение цен на бензин и дизельное топливо с 1 января 2019 года: потому люди и облачились в желтые жилеты, обязательный атрибут каждого французского автомобилиста.

На фоне продолжающихся манифестаций, которые то и дело заканчиваются погромами и беспорядками, Макрон заявил, что власти понимают обеспокоенность народа, но не будут менять курс.

Согласно данным опроса аналитического центра Odoxa, 84% опрошенных считают оправданным движение "желтых жилетов": 53% — абсолютно оправданным, 31% — скорее оправданным. 12% убеждены, что протестные акции этого движения не оправданы, 4% — совсем не оправданы.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена