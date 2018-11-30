Аргентинский рыбак "поймал" на удочку тонувших девочек

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Аргентинский рыбак спас трех тонувших в море девочек, "выловив" их удочкой, пишет издание Clarin.
Рыбак заметил, что леска его удочки натянулась, и понял, что одна из девочек сумела ухватиться за нее. Крикнув, чтобы дети держались, мужчина побежал за помощью. Он встретил 17-летнего молодого человека, который хорошо умел плавать. Когда они вдвоем вернулись на пляж, одна из девочек смогла самостоятельно выбраться на берег, но двух других отнесло дальше в море примерно на 60 метров.
Молодой человек прыгнул в воду, но из-за сильного волнения спас только одну девочку. Другая в это время держалась за леску. Спустя еще 20 минут Эрнан Мария вытащил и ее. Пострадавших доставили в больницу.
"Было бы ужасно тяжело видеть их гибель. Если бы я ничего не сделал, воспоминания об этом преследовали бы меня всю жизнь", — отметил рыбак.