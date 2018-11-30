Трамп обсудил с президентом Аргентины вопросы, касающиеся Венесуэлы и Китая

ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретился в Буэнос-Айресе на полях G20 с хозяином саммита президентом Аргентины Маурисио Макри, сообщила пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс.

"Сегодня перед началом саммита G20 президент Трамп и президент Макри встретились за завтраком, чтобы подтвердить крепкое партнерство между США и Аргентиной. Лидеры повторили, что готовы противостоять региональным вызовам, таким, как Венесуэла и хищническая экономическая активность Китая", — говорится в письменном заявлении Сандерс.

Также обсуждалась экономическая повестка дня в Аргентине, которая обратилась за помощью в МВФ, и торговля.