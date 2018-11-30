Сеть отелей Marriott заявила об утечке данных 500 миллионов гостей

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Данные 500 миллионов постояльцев отелей крупнейшей в мире гостиничной сети Marriott International могли стать доступны после взлома базы данных гостей отелей Starwood, сообщила компания в пятницу.

Marriott, в состав которой входит Starwood, сообщила, что 19 ноября зафиксировала "неавторизованный доступ" к базе данных гостей.

"Компания не завершила сравнение информации (доступ к которой получили хакеры) с данными в запасной базе данных, но полагает, что в ней хранилась информация примерно о 500 миллионах гостей, которые бронировали отели Starwood", — говорится в заявлении отеля.

Данные о 327 миллионах посетителей включали имена, почтовые адреса, номера телефонов, электронные адреса, паспортные данные, информацию о счетах плательщиков, даты рождения, пол, данные о въезде и выезде и данные о бронировании.

Отмечается, что Marriott сообщила об инциденте в правоохранительные органы и продолжает содействие расследованию. Руководство также заявило, что постояльцы могут получить информацию о сохранности своих данных, связавшись с отелем онлайн или по телефону.

Компания Mariott International является одной из ведущих компаний по управлению сетью отелей. В собственности компании находится более 6,5 тысячи гостиниц в 127 странах мира. Доход компании в 2017 году оценивается в 22 миллиарда долларов.