В Гамбурге ищут свидетелей нападения на дом вице-канцлера

ГАМБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Полиция Гамбурга ищет свидетелей "политически мотивированного" нападения на дом вице-канцлера и министра финансов Германии Олафа Шольца и повреждения его имущества, сообщает пресс-служба полиции.

"Гамбургская полиция разыскивает группу из по меньшей мере десяти неизвестных лиц, которые прошлой ночью повредили дом действующего федерального министра финансов Олафа Шольца", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, не менее десяти человек в масках и темной одежде в ночь с четверга на пятницу бросили подожженную шину и несколько банок с краской в стену дома, где проживает Шольц, после чего скрылись. Полицейские обнаружили горевшую шину и погасили ее.

Отмечается, что на момент совершения инцидента вице-канцлера дома не было. Правоохранители призвали свидетелей, располагающих данными о подозреваемых или какой-либо информацией о произошедшем, сообщить об этом в полицию.