"Желтые жилеты" блокируют улицы в центре Брюсселя

БРЮССЕЛЬ, 30 Ноя — РИА Новости. Активисты протестного движения "жёлтых жилетов", недовольные ростом цен на топливо, попытались блокировать автомобильное движение на одном из центральных перекрестков Брюсселя, сообщила в пятницу полиция.

"В связи с акцией "жёлтых жилетов" улица Луа (на уровне малого кольца), туннели Ар-Луа (в направлении центра) и Сенкантенер (в направлении центра) закрыты для движения", — говорится в сообщении отдела по центральному району бельгийской столицы.

Участники протестов против повышения цен на топливо, получившие название "жёлтые жилеты", пытаются блокировать улицы в центре Брюсселя. pic.twitter.com/ZkaBr5ndB4 — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 30 ноября 2018 г.

​Городское управление транспортной мобильности также предупредило водителей о затруднении в движении в центре.

"В результате спонтанной демонстрации, три туннеля закрыты в направлении центра. Демонстранты в настоящее время собираются на перекрестке между проспектом искусств и улицей Луа. Движение затруднено", — сообщила служба мобильности.

В районе улицы Луа расположены дипломатические представительства ряда стран при ЕС, в том числе РФ, офисные здания. Проспект ведёт к комплексу зданий Еврокомиссии и Совета ЕС.

В центре Брюсселя усилено полицейское патрулирование, дежурят сотрудники в специальной экипировке. Толпа демонстрантов движется по проезжей части, передает корреспондент РИА Новости. Марш сопровождается разрывами петард.