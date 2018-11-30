Эксперт заявил о сбое в работе оргкомитета G20 после ситуаций с Макроном

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Ситуации с прилетом на G20 президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Испании Педро Санчеса, которых не встретили официальные лица Аргентины, продемонстрировали сбой в работе оргкомитета саммита, заявил РИА Новости экс-глава протокола президентов СССР и РФ Владимир Шевченко.

"Идет какой-то сбой по оргкомитету, потому что, когда проходят такие саммиты, там расписывается в точности, кто будет кого встречать — на уровне замминистра, на уровне министра, потому что президент сам встретить всех не сможет. Поэтому там сбой оргкомитета", — сказал Шевченко.

Макрона и его супругу Брижит по прилету в Буэнос-Айрес на саммит G20 не встретили у трапа официальные лица Аргентины, сообщил ранее телеканал Todo Noticias. Согласно видео, опубликованному на официальном YouTube-канале G20, прилетев в аэропорт, президент Франции с супругой спустились по трапу самолета, и Макрон, не обнаружив официальных лиц делегации, которые должны были их встретить, пожал руку сотруднику аэропорта в желтом жилете. На это обратили внимание СМИ в связи с проходящими во Франции масштабными акциями "желтых жилетов" против повышения цен на топливо.

Санчес прилетел в тот момент, когда в аэропорту с оркестром и цветами встречали председателя КНР Си Цзиньпина. На видео видно, как подъезжает и становится рядом с китайским испанский борт, как к нему подъезжают машины. Однако непосредственно на видео прилёта премьера нет самого главы правительства. Уже стоит пустой борт, на трапе только обслуживающий персонал.