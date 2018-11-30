БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Аргентины, где пройдет саммит лидеров стран G20.

Саммит "Большой двадцатки" состоится с 30 ноября по 1 декабря. Путин проведет ряд двусторонних встреч на полях саммита. У президента запланированы встречи, в том числе с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и руководством Аргентины.

Это далеко не весь перечень контактов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, возможны дополнительные договоренности о переговорах и неформальные встречи "на ногах", в том числе на ужине и приеме.

Планировавшаяся на субботу встреча Путина с лидером США Дональдом Трампом отменена американской стороной. В четверг стало известно, что Трамп принял решение об отмене встречи с Путиным после разговора с госсекретарем США Майком Помпео, советником по нацбезопасности Джоном Болтоном и главой аппарата Белого дома Джоном Келли. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отмена этой встречи означает, что у президента будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита.

Российская шерпа в G20 Светлана Лукаш сообщила журналистам, что Россия намерена обсудить на саммите развитие цифровой экономики и международной торговли, и, как ожидается, Путин озвучит свои предложения по этим темам.

В целом, лидеры стран-участниц объединения обсудят текущие вызовы в мировой торговле, развитие цифровой экономики и изменение климата.

Россия уверена, что саммит G20 не постигнет судьба недавнего саммита АТЭС и итоговая декларация будет принята. В декларации будут подведены итоги года. Большинство положений документа будут базироваться на результатах работы отраслевых рабочих групп и министерских встреч.

Ожидается, что в декларации должны быть отражены вопросы традиционной финансовой повестки, занятости, образования, цифровизации, инвестиций в инфраструктуру, продовольственной безопасности, гендерного равенства, здравоохранения, энергетики, климата, миграции, противодействия коррупции и финансированию терроризма.

"Группа двадцати" (G20) — ведущий форум для обсуждения вопросов глобального экономического и финансового сотрудничества. G20 объединяет крупнейшие развитые и развивающиеся экономики мира, на долю которых приходится около 85% мирового ВВП. В 2013 году председательство в G20 осуществляла Россия, в 2014 году ее сменила Австралия, в 2015 году эта функция перешла к Турции. В 2016 году в G20 председательствовал Китай, в 2017-м — Германия, в этом году — Аргентина.