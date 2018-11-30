Трамп проведет встречу с премьером Австралии на полях G20

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу проведет встречу с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном на полях саммита G20, сообщается в Twitter-аккаунте австралийского премьера.

"С нетерпением жду встречи с президентом Трампом позже сегодня в Буэнос-Айресе на G20. Мы оба знаем, что сильная экономика и национальная безопасность являются основой для всего", — написал Моррисон.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Ранее стало известно, что запланированные на пятницу на полях саммита G20 встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель с Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином отменены. Кроме того, Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Группа двадцати" (G20) — ведущий форум для обсуждения вопросов глобального экономического и финансового сотрудничества. G20 объединяет крупнейшие развитые и развивающиеся экономики мира, на долю которых приходится около 85% мирового ВВП. В 2013 году председательство в G20 осуществляла Россия, в 2014 году ее сменила Австралия, в 2015 году эта функция перешла к Турции. В 2016 году в G20 председательствовал Китай, в 2017-м — Германия, в этом году — Аргентина.