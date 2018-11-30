В ДНР заявили о шести сбитых за месяц украинских беспилотников

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (241)

ДОНЕЦК, 30 ноя — РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики за месяц сбили шесть ударных беспилотных летательных аппаратов украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе.

"За текущий месяц шесть беспилотных летательных аппаратов противника были сбиты силами подразделений ПВО ДНР", — сказал Басурин.

Он также отметил, что в течение минувшей недели украинские силовики также пытались применить ударный беспилотный летательный аппарат по жилым районам населенного пункта Пантелеймоновка у линии соприкосновения.

Ранее Народная милиция ДНР неоднократно заявляла о применении украинскими силовиками ударных беспилотников по жилым кварталам республики. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, только за прошедшую неделю зафиксировано два случая применения силовиками ударных БПЛА.