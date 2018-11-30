МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Администрация американского президента Дональда Трампа не имеет собственного видения пути выхода из афганского кризиса, США в нынешних условиях не способны разработать целостную стратегию по конфликтным регионам, включая Афганистан, заявила младший научный сотрудник Центра международной безопасности, ИМЭМО РАН им Е.М. Примакова Наталья Шапиро.

"С одной стороны, Трамп продолжает линию (Барака) Обамы, который в 2014 и 2016 годах постепенно ослаблял введенные ограничения на ведение боевых действий, с другой стороны, Обама стремился жестко контролировать действия американских военных. Трамп, напротив, расширяет свободу действий, мотивируя это тем, что жесткий контроль со стороны Белого дома препятствует достижению победы. Мирный процесс с участием элементов движения "Талибан" поставлен в зависимость от эффективных военных усилий. Интенсификация боевых действий призвана принудить талибов к миру", — сказала эксперт на международной научной конференции "Ситуация в Афганистане и формирование региональной системы безопасности в Центральной Азии" в РУДН.

В то же время, отметила она, неясно, каким образом, по замыслу американских стратегов, будет обеспечена устойчивость и необратимость достигнутых результатов в случае изменения баланса сил.

"Приходится констатировать, что администрация Трампа не имеет собственного видения пути выхода из афганского тупика. Чрезмерная сфокусированность на использовании военного инструментария для решения политических задач лишает американское руководство более объемного восприятия афганского конфликта. Размывание параметров вовлеченности США в региональные конфликты, в частности в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии, Йемене, Сомали, и дефицит транспарентности в действиях американских военных становится все более распространенным явлением. Непропорционально мало уделяется внимание невоенным составляющим стратегии. США по-прежнему недооценивают значимость невоенного инструментария для решения проблем Афганистана", — подчеркнула Шапиро.

По ее словам, американцы сейчас не способны разработать целостную стратегию в отношении какой-либо конфликтной ситуации, включая Афганистан, из-за острого внутриполитического кризиса и масштабной дезорганизации внешнеполитического процесса.