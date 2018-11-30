Оппозиция обвиняет власти Черногории в аресте местных депутатов

БЕЛГРАД, 30 ноя – РИА Новости. Арест одного из лидеров "Демократического фронта" Черногории Небойши Медоевича и попытка ареста его коллеги Милана Кнежевича происходят по приказу президента Мило Джукановича и премьера Душко Марковича, сообщила оппозиционная партия "Настоящая Черногория" в доставленном РИА Новости обращении.

Высший суд в Подгорице постановил арестовать на срок до двух месяцев лидеров ДФ Медоевича и Кнежевича, так как оба ранее отказались давать показания в связи со своими обвинениями в получении взятки в адрес специального прокурора Миливое Катнича. Медоевича полиция арестовала утром и доставила в тюрьму. Кнежевич отказался сдаться полиции и забаррикадировался в здании Скупщины (парламента).

"В то время как десятки обвиняемых и даже осужденных расхаживают по Черногории и беспрепятственно въезжают и выезжают из нее, полиция попыталась арестовать оппозиционных депутатов по приказу, без сомнения, Мило Джукановича и Душко Марковича", — говорится в сообщении лидера "Настоящей Черногории" Марко Милачича.

"В свете этих событий не стоит забывать важный факт: идеолог правящей Демократической партии социалистов и до недавнего времени политический собрат Джукановича Светозар Марович месяцами избегает правосудия, хотя приговорен к тюремному заключению", — отмечает "Настоящая Черногория".

Руководство оппозиционной партии подчеркивает, что арест Медоевича был произведен полицией в стиле "задержания мировых наркобаронов", в то время как речь идет "всего лишь об отказе в даче показаний", и категорически осуждает аресты депутатов по политическим причинам.

Другое оппозиционное движение – Социалистическая народная партия (СНП) Черногории назвала арест Медоевича "неевропейским и недемократическим беззаконием".