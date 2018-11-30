Украинские власти находятся "в состоянии аффекта", заявила Поклонская

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Судя по действиям украинских властей, президент страны Петр Порошенко и правящая команда находятся "в полном помрачении сознания", заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

"Есть в судебной психиатрии такое понятие, как аффект. То есть изменённое состояние сознания. Глядя на действия пана Порошенко и действующей украинской власти, сомнений в полном помрачении их сознания уже не возникает. Они живут по принципу "ни дня без публичного решения во вред России", — сказала Поклонская РИА Новости.

Депутат подчеркнула, что киевские власти действуют "без оглядки и элементарного расчета, к каким последствиям для самой Украины это может привести".

"Вчера "умные" дяди и тети дали детям в руки лопаты, чтобы рыть окопы, из которых бравые солдаты ВСУ, очевидно, должны без промаха бить из пулеметов по наступающим "русским оккупантам". Этими действиями они отравляют сознание подрастающего поколения, внедряя образ врага. А уже завтра после такой промывки мозгов запросто можно будет продвигать призыв: "убей русского". Другой "умный" дядя в полном неадеквате призвал закрыть для России Босфор. Российских граждан массово разворачивают на границе и отказывают во въезде на Украину. Теперь и российским мужчинам, находящимся в сознательном возрасте, официально запрещён въезд в эту страну", — сказала она.

При этом Москва продолжает "с поистине ангельским смирением взирать на судороги и конвульсии процветающей на Украине русофобии", отметила депутат.

"Если только задуматься, что мы примем зеркальные меры, то разом ускорим дальнейшее обнищание украинских домохозяйств, так как перекроем фактически единственный источник средств от заработков украинских мужчин аналогичного возраста на территории России. Неужели руководителям незалежной настолько плевать на своих же людей, что они готовы пойти на все, лишь бы отчитаться перед Вашингтоном, что день прожит не зря. Их бесславный конец очевиден, только неизвестно, учтёт ли украинский народ их нездоровое душевное состояние, когда будет выносить свой приговор", — заключила политик.

Граждане России с понедельника начали получать от украинской погранслужбы массовые отказы во въезде на Украину в аэропортах этой страны. Те из них, кто прибывал из Минска самолетами "Белавиа" или других авиакомпаний, были возвращены на территорию Белоруссии авиарейсами из Киева. По состоянию на четверг число граждан РФ, которые получили отказ во въезде в аэропортах Украины, составляло 94. В пятницу украинский президент Петр Порошенко сообщил в Twitter , что Украина вводит ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Украина намерена в одностороннем порядке расторгнуть около 40 договоров с Россией, заявил в эфире телеканала ТСН глава МИД страны Павел Климкин. При этом министр отметил, что за последнее время Киев уже "убил" 48 двухсторонних соглашений с Москвой.