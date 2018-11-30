В Крыму заявили о небывалой дискриминации населения юго-востока Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Русскоязычное население юго-востока Украины переживает небывалую дискриминации со стороны действующей киевской власти, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Такого уровня дискриминации, такого уровня насилия над ними не припомнит ни один старожил, ни один из ныне живущих людей. Это новое явление в истории России и русского мира. Надо как-то на это реагировать", — сказал Константинов РИА Новости.

По его словам, с введением военного положения в юго-восточных областях Украины "фактически наступила диктатура националистов".

В четверг вступил в силу закон о введении военного положения в десяти областях Украины и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в тот же день сообщила, что Совет Федерации обратится в международные организации с просьбой отреагировать на безосновательное ограничение прав русскоязычного населения на востоке Украины в связи с введением военного положения. По ее словам, сенаторов волнует то, что военное положение введено в тех районах на востоке Украины, где наименьшая поддержка населением действующей власти. Совфед будет требовать от международного сообщества соответствующей реакции, уточнила она, добавив, что введение военного положения было направлено на ущемление прав русскоязычных граждан на востоке Украины.

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