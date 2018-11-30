В ДНР заявили о планах ВСУ начать наступление в сторону российской границы

ДОНЕЦК, 30 ноя — РИА Новости. В Народной милиции Донецкой народной республики заявили, что силовики планируют наступление для выхода на границу с Россией, для чего стягивают в Донбасс артиллерию.

На мариупольском направлении сосредоточились три украинские бригады, которые готовят бросок в районе Новоазовска в начале декабря, уточнили в ведомстве.

"В настоящее время на станции Константиновка на горловском направлении нами зафиксировано прибытие <…> шестнадцати 120-миллиметровых установок 2С9 "Нона-С", десяти 122-миллиметровых самоходных гаубиц "Гвоздика" и десяти установок РСЗО "Град", — рассказал заместитель начальника управления Народной милиции Эдуард Басурин.

Украинская сторона продолжает перебрасывать вооружения к линии соприкосновения, добавил он.

Басурин также заявил, что предлогом для начала наступательных действий может стать провокация с химическим оружием.

Конфликт на юго-востоке Украины длится больше четырех с половиной лет. Вопрос урегулирования обсуждается контактными группами в Минске. Приняты три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации, однако бои продолжаются.

Отношения Москвы и Киева остаются крайне напряженными. Украина обвиняет Россию в участии в гражданском противостоянии. Москва обвинения отрицает и настаивает на том, что они неприемлемы и голословны.