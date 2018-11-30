МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российский сенатор Константин Косачев считает, что президент США Дональда Трампа, обосновывая отмену встречи с президентом РФ Владимиром Путиным тем, что "корабли и моряки не вернулись на Украину из России", косвенно признал Крым российским.

Ранее Трамп написал в Twitter, что после ознакомления с докладом об инциденте в Керченском проливе, при котором корабли ВМС Украины были задержаны за нарушение границы РФ, отменяет встречу Путиным в Аргентине в рамках саммита G20 и выразил надежду на "содержательный саммит" после разрешения ситуации.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

"Несмотря на то, что у инцидента (как и в любой конфликтной ситуации) было две стороны и, значит, есть две точки зрения, сенаторы четко пошли по украинской логике… То есть очередной антироссийский выхлоп без предмета для потенциальной дискуссии, которых из Вашингтона за последнее время раздаётся немало, к тому же еще и без каких-либо созидательных, а не разрушительных последствий. Единственное, что в данном контексте как-то обсуждают – будут ли новые санкции против России", — написал Косачев в Facebook.

Сенатор отметил, что речь идет об очередных действиях Вашингтона против РФ, которые никак не привязаны к каким-либо фактам и событиям вне США и к поведению самой России. По его мнению, намного интереснее то, как президент США Дональд Трамп обосновал отмену встречи с российским президентом Владимиром Путиным, написав, что "корабли и моряки не вернулись на Украину из России".

"Поскольку корабли находятся в Керчи, то есть в Крыму, который Украина, США и их союзники по-прежнему считают украинским, то заявление Трампа о том, что корабли находятся в России и не переданы на Украину – ни что иное, как долгожданное признание Крыма российским! И вот это уже тревожный сигнал для Киева, а не для Москвы", — подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Путин отметил, что у Порошенко есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому ему нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции.