Встреча Путина и Меркель на полях саммита G20 пройдет в субботу утром

БЕРЛИН, 30 ноя — РИА Новости. Встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине состоится, как и запланировано, в субботу, 1 декабря утром, заявила на брифинге в Берлине заместитель официального преставителя правительства ФРГ Мартина Фиц.

Ранее агентство DPA сообщило, что самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель совершил вынужденную посадку в Кельне на пути на саммит "двадцатки" в Буэнос-Айресе из-за технической неисправности. Пресс-службе кабмина ФРГ в пятницу сообщила, что канцлер страны прибудет в Аргентину в пятницу вечером.

"Встреча с Путиным состоится завтра утром, как запланировано", — сказала Фиц, добавив, что в настоящий момент программа Меркель в Буэнос-Айресе пересматривается с тем, чтобы внести в нее пропущенные в пятницу встречи.

Запланированные на день в пятницу на полях саммита G20 встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином отменены, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе правительства ФРГ.