Украина закрыла въезд для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украинские власти ограничили въезд в страну для мужчин из России в рамках вступившего в силу на этой неделе военного положения. Теперь Украина не будет пускать на свою территорию россиян в возрасте от 16 до 60 лет. В Москве считают, что зеркальный ответ на эти меры будет нецелесообразным.

О новых ограничениях президент Украины Петр Порошенко сообщил в Twitter. Необходимость их он объяснил тем, что Киев хочет помешать Москве "формировать на Украине отряды частных армий" и "не дать россиянам совершить на Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году".

Україна ввела обмеження щодо в'їзду громадян РФ чоловічої статі віком від 16 до 60, щоб РФ не формувала в Україні загони "приватних" армій, які насправді є представниками Збройних Сил РФ. Щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році. pic.twitter.com/upJyp1JLrO — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 ноября 2018 г.

​Ранее с такой идеей уже выступила Государственная пограничная служба Украины. Запрет предлагалось ввести на время военного положения.

Кроме того, с 29 ноября границу Украины с Крымом можно пересечь исключительно по украинским документам.

Провокация в Керченском проливе

Украинские власти ввели военное положение в десяти областях, граничащих с Россией и Приднестровьем, после того как российские пограничники задержали в Черном море три украинских военных корабля.

Утром 25 ноября катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей.

В результате российские пограничники задержали нарушителей, применив оружие. Трое украинских моряков получили ранения. Всего на борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ, которые, по данным ФСБ, координировали провокации. Всех их арестовали по делу о нарушении государственной границы.

Киевские власти обвинили Россию в агрессии и ввели военное положение. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе заранее спланированной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов.

"Говорить о зеркальности страшно"

Решение Киева об ограничении въезда на Украину для российских мужчин прокомментировали в МИД. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, отвечать зеркально на все решения Киева было бы нецелесообразно.

"Что касается Украины, а самое главное не столько касается государства, сколько того режима, который сейчас стоит у рычагов управления страной, то говорить о зеркальности просто страшно. Если кто-либо попробует повторить зеркально то, что происходит сейчас в Киеве, то это может привести к какому-то помешательству", — сказала она.

По словам Захаровой, те "кульбиты, которые мы видим сегодня в Киеве" — это полностью дисфункция государственного устройства и государства как образования. Все это, считает она, стало следствием "диких телодвижений руководства страны".

"Киев идет на разрыв"

В Совете Федерации также полагают, что Москве не следует принимать зеркальные ответные меры.

"Киев откровенно идет на разрыв всех связей с Россией, провоцируя нас этими своими шагами на зеркальный ответ, что станет сильнейшим ударом по миллионам украинцев, работающих в России. Такого ответа от нашей страны Киев не дождется", — заявил сенатор Франц Клинцевич.

Примерно в том же ключе высказался и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Убежден, что ответные меры в том же духе принимать не нужно — мы с Украиной не воюем", — сказал он.

Сенатор предположил, что подобных инициатив следует ожидать от Киева и в ближайшем будущем, пока не пройдут президентские выборы на Украине.

"Чем ближе выборы, тем больше будет таких полуистерических актов — могут начать тотальные проверки тех, у кого родственники в России, или кто посещал российские странички в интернете и тому подобное. Спасительную для режима "российскую агрессию" нужно искусственно поддерживать и наращивать в глазах населения Украины любой ценой вплоть до самых выборов", — пояснил Косачев.

По его мнению, ограничение на въезд россиян вызвано желанием Киева любой ценой доказать наличие "неких агрессивных намерений России" и поддерживать нервозную обстановку в стране.

"Это продолжение все той же логики, которой руководствовались, вводя военное положение в стране, ни с кем, кроме самой себя, не воюющей", — считает сенатор.

Он убежден, что народы должны знать авторов подобных инициатив — "на будущее, когда начнут выяснять роль каждого из персонажей в ухудшении отношений между нашими народами".

"Неуклюжий пиар-ход"

Директор Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета, кандидат политических наук Иван Чихарев считает, что акция киевских властей имеет смысл только как пиар-ход, причем достаточно неуклюжий.

"Она призвана намекнуть международной общественности, что внутренние нерегулярные формирования на Украине — российского происхождения, хотя сопротивление Майдану, а потом и режиму Порошенко имеет внутриукраинские корни, и соответствующие "отряды" сформировали сами украинцы, которые не чувствовали себя в безопасности в собственной стране", — сказал эксперт РИА Новости.

По его мнению, абсурдно предполагать, что Россия будет засылать "бойцов частных армий" по официальным каналам, через контролируемые Киевом пропускные пункты.

"Украина пытается обвинить Россию в ведении гибридной войны — то есть в том числе в использовании нерегулярных формирований, частных военных компаний. Однако хорошо известно, что "добровольческие" батальоны, финансируемые украинскими олигархами, и западные ЧВК как раз активно используются с украинской стороны", — сказал Чихарев.

Киев не раз утверждал, что Россия якобы вмешивается в дела Украины и выступает стороной конфликта в Донбассе. В Москве эти утверждения называли "публичными бездоказательными инсинуациями", подчеркивая, что Россия никак не причастна к событиям в Донбассе, но заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.