Генсек ОБСЕ призвал стороны в Донбассе перестать целиться в техсредства СММ

ВЕНА, 30 ноя – РИА Новости. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер призвал стороны конфликта в Донбассе перестать целиться в технические средства Специальной мониторинговой миссии (СММ) на Украине.
Ранее в СММ ОБСЕ сообщили, что 27 октября в Донбассе пропал беспилотник миссии. В ДНР заявили, что организовали поиск БПЛА ОБСЕ и "оказывают всестороннее содействие международным наблюдателям в установлении причин исчезновения летательного аппарата". Позже Басурин заявил, что БПЛА находится на подконтрольной Киеву территории в Донбассе.