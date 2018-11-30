Генсек ОБСЕ призвал стороны в Донбассе перестать целиться в техсредства СММ

ВЕНА, 30 ноя – РИА Новости. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер призвал стороны конфликта в Донбассе перестать целиться в технические средства Специальной мониторинговой миссии (СММ) на Украине.

"Уважение к наблюдателям, а также к собственности СММ — совершенно точно главный призыв. Стороны должны прекратить целиться в наши технические средства, в наши беспилотники. Как вы знаете, не так давно был сбит наш беспилотник дальнего радиуса действия. Работе наблюдателей создают препятствия каждый день. Слишком часто бывают инциденты, когда рядом с позицией СММ стреляют или происходят взрывы", — сказал Гремингер в интервью РИА Новости.

Ранее в СММ ОБСЕ сообщили, что 27 октября в Донбассе пропал беспилотник миссии. В ДНР заявили, что организовали поиск БПЛА ОБСЕ и "оказывают всестороннее содействие международным наблюдателям в установлении причин исчезновения летательного аппарата". Позже Басурин заявил, что БПЛА находится на подконтрольной Киеву территории в Донбассе.