Посольство России направило ноту в МИД Польши

ВАРШАВА, 30 ноя – РИА Новости. Посольство России в Варшаве направило ноту в МИД Польши по поводу выходки польского телеканала, сообщил журналистам официальный представитель дипмиссии Владимир Александров.
Польский публицист Кшиштоф Подгорски заявил в фейсбуке, что действия телеканала подпадают под статью 136 Уголовного кодекса Польши об оскорблении главы иностранного государства.
Варшавский юрист Ян Гузы также усмотрел явные признаки уголовного преступления в поведении польского государственного телевидения.
Он уточнил, что за нарушение статьи 136 может грозить до пяти лет тюрьмы. Также юрист напомнил, что в Польше запрещена пропаганда нацистской символики, за это полагается крупный штраф.
В российском посольстве в Варшаве заявили, что комментировать выходку польского государственного телеканала — ниже своего достоинства.