Посольство России направило ноту в МИД Польши

ВАРШАВА, 30 ноя – РИА Новости. Посольство России в Варшаве направило ноту в МИД Польши по поводу выходки польского телеканала, сообщил журналистам официальный представитель дипмиссии Владимир Александров.

Ранее стало известно, что польский государственный телеканал TVP (Telewizja Polska) во время обсуждения инцидента в Черном море добавил в название "Россия" символику нацистских карательных отрядов SS. Кроме того, телевизионщики разместили еще один нацистский символ, добавив в него фотографию президента России Владимира Путина.

Польский публицист Кшиштоф Подгорски заявил в фейсбуке, что действия телеканала подпадают под статью 136 Уголовного кодекса Польши об оскорблении главы иностранного государства.

Варшавский юрист Ян Гузы также усмотрел явные признаки уголовного преступления в поведении польского государственного телевидения.

Он уточнил, что за нарушение статьи 136 может грозить до пяти лет тюрьмы. Также юрист напомнил, что в Польше запрещена пропаганда нацистской символики, за это полагается крупный штраф.

В российском посольстве в Варшаве заявили, что комментировать выходку польского государственного телеканала — ниже своего достоинства.