Генсек ОБСЕ прокомментировал дело Вышинского

ВЕНА, 30 ноя — РИА Новости. ОБСЕ следит за ситуацией с арестом руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявил в интервью РИА Новости генсек организации Томас Гремингер.
Он отметил, что организация выскажет свое мнение, если возникнет повод для беспокойства.
Арест Кирилла Вышинского
Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Журналиста подозревают в поддержке республик Донбасса и госизмене. Ему может грозить до 15 лет заключения.
Херсонский суд 17 мая арестовал Вышинского. Он обратился за помощью к Владимиру Путину, и заявил, что откажется от украинского гражданства.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы Арлем Дезир выразил беспокойство в связи с ситуацией, заявил о своем разочаровании позицией Украины и призвал освободить журналиста.