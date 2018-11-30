Генсек ОБСЕ прокомментировал дело Вышинского

ВЕНА, 30 ноя — РИА Новости. ОБСЕ следит за ситуацией с арестом руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявил в интервью РИА Новости генсек организации Томас Гремингер.

"Свобода выражения и свобода СМИ относятся к фундаментальным обязательствам всех государств — участников ОБСЕ, поэтому каждый из них обязан способствовать созданию условий, при которых журналисты из одной страны-участницы могут заниматься своей профессией в другой стране-участнице. Это касается и украинских журналистов в России, и российских журналистов на Украине", — добавил Гремингер.

Он отметил, что организация выскажет свое мнение, если возникнет повод для беспокойства.

Арест Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Журналиста подозревают в поддержке республик Донбасса и госизмене. Ему может грозить до 15 лет заключения.

Херсонский суд 17 мая арестовал Вышинского. Он обратился за помощью к Владимиру Путину, и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы Арлем Дезир выразил беспокойство в связи с ситуацией, заявил о своем разочаровании позицией Украины и призвал освободить журналиста.