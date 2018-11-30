В люфтваффе рассказали подробности инцидента с самолетом Меркель

БЕРЛИН, 30 ноя — РИА Новости. В правительственном самолете канцлера Германии Ангелы Меркель отказали несколько систем, в том числе связи. Об этом рассказал официальный представитель ВВС ФРГ в эфире телеканала n-tv.

По его словам, на лайнере А340 "Конрад Аденауэр" Меркель направлялась из Берлина на саммит G20 в Буэнос-Айрес, однако в небе над Нидерландами произошел первый технический сбой. Пришлось делать вынужденную посадку в Кельне.

Сегодня утром специалисты начали проверять самолет. Выяснилось, что из строя вышла электронная распределительная коробка, которая "находится глубоко в системе и отвечает за аварийное снабжение электричеством на борту".

"Мы заменили ее, сбой больше не проявлялся", — сказал представитель люфтваффе.

В свою очередь, издание Focus пояснило, что распределительная коробка отвечает за питание радиооборудования на борту и систему слива топлива, а система спутниковой связи зависит от другой распределительной коробки.

Позднее в Минобороны Германии опровергли данные о кибератаке на системы лайнера.

Из-за проблем с самолетом Меркель пропустит первый день саммита G20 и приедет в Аргентину в пятницу вечером. Встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином отменили. Однако беседа с Владимиром Путиным состоится по плану — в субботу утром.

Это уже не первый подобный инцидент с немецким правительственным самолетом. В феврале прошлого года сломался военно-транспортный самолет, на котором министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Литву. А в марте 2017-го рейс Меркель в Каир отложили из-за технических проблем.