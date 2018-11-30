БРЮССЕЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. В НАТО понимают, к каким последствиям может привести отправка кораблей Североатлантического альянса в Азовское море, к чему призвал президент Украины, заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
"Это, конечно, будет зависеть от их поведения, но я уверен, что НАТО не настолько глупа, чтобы предпринимать такую опасную, рискованную попытку", — сказал Чижов в интервью информационному ресурсу EurActiv, отвечая на вопрос, будут ли российские моряки таранить натовские корабли в случае, если они войдут в Азовское море.
При этом постпред РФ заметил, что "теоретически они могут прибыть с дружественным визитом, с согласия как России, так и Украины". "И я предполагаю, что Россия вряд ли даст согласие на такой визит", — добавил Чижов.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.