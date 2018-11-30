ВЕНА, 30 ноя – РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине следит за ситуацией в Керченском проливе, заявил в интервью РИА Новости генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

"Мы по мере возможностей также следим за ситуацией — СММ действует в рамках своего мандата и ограничений наблюдательной деятельности на берегу, был специальный доклад миссии в понедельник. Но и на протяжении прошедших недель наблюдение со стороны СММ тоже велось. Это роль, которую мы продолжим выполнять в рамках мандата и ограничений того, что мы можем делать на берегу", — сказал Гремингер.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.