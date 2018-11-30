Генсек ОБСЕ предупредил о последствиях милитаризации Азовского моря

ВЕНА, 30 ноя – РИА Новости. Возможная милитаризация Азовского моря, связанная с нарушением кораблями украинских ВМС госграницы РФ в районе Керченского пролива, имеет последствия не только для России и Украины, воздействие может быть более широким, заявил в интервью РИА Новости генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

"Я внимательно следил за развитием ситуации в Азовском море и Керченском проливе, и я глубоко обеспокоен эскалацией напряжённости. То, что происходит сейчас, и возможная милитаризация Азовского моря имеет последствия не только для Украины и России, это может иметь более широкое воздействие", — сказал Гремингер.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.