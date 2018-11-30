Солиста Большого театра не пустили на Украину без объяснения причин

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Известный танцовщик, хореограф и солист Большого театра Андрей Меркурьев сообщил РИА Новости, что в аэропорту Одессы ему отказали во въезде на Украину без объяснения причин.

Ранее о том, что артиста не пустили на Украину сообщила Ольга Зиновьева — вдова писателя Александра Зиновьева, по чьему роману Меркурьев поставил в Одессе балет "Крик".

Меркурьев пояснил, что раньше он делал для посещения Украины специальные приглашения, и его пропускали.

"И в этот раз я заранее подготовился, зная, что на Украине военное положение. Сделал специальное приглашение, чтобы не было вопросов… Но сразу в аэропорту меня и еще двух русских завели в специальный кабинет и попросили подождать. Затем был долгий разговор о цели поездки. И потом практически моментально, без какого-либо объяснения причин, сказали, что вам отказан въезд. Всех нас развернули и отправили самолетом обратно", — сказал Меркурьев, отметив, что с ним обращались вежливо.

Артист также добавил, что очень опечален этими обстоятельствами. "Для меня город Одесса и театр стали родными, потому что именно в этом театре в меня поверили как в хореографа, что мне очень дорого. У меня там много друзей, которых я давно не видел. И я, конечно, хотел посмотреть в каком состоянии балет. Но на этот раз не поучилось. Я все же надеюсь, что все образуется, и мы вновь будем сотрудничать и ездить друг к другу в гости", — подчеркнул Меркурьев.