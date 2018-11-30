МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российская сторона призывает ОБСЕ и ЕС дать оценку действиям властей Латвии в отношении журналиста Юрия Алексеева, такое мнение высказала в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова указала, что, "по информации адвоката, латвийские правоохранители производили задержание крайне грубо, с применением насилия".
"Позже на Алексеева оказывалось психологическое давление, влияние", — добавила она.
"Хотелось бы услышать публичные комментарии из Брюсселя на предмет того, каким образом подобные действия страны члена ЕС, ущемляющие свободу свобода, нарушающие международное право, согласуются с общеевропейскими демократическими ценностями", — заключила она.
Уголовный процесс в отношении Алексеева был начат 29 ноября 2017 года в связи с комментариями, которые власти страны считают националистическими. По месту жительства Алексеева полиция безопасности Латвии провела несколько обысков, в ходе одного из них были обнаружены патроны для пистолета. Полиция безопасности утверждает, что на изъятых носителях информации также были найдены материалы, содержащие детскую порнографию.