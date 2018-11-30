МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российская сторона призывает ОБСЕ и ЕС дать оценку действиям властей Латвии в отношении журналиста Юрия Алексеева, такое мнение высказала в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Юрий Алексеев возглавлял несколько печатных изданий. Сейчас он руководит порталом IMHOclub. С 2005 по 2009 год Алексеев был депутатом Рижской думы от ЗаПЧЕЛ. Он также является одним из инициаторов "Конгресса неграждан", который, по словам Захаровой, отстаивает права русскоязычных соотечественников и сохранение образования на русском языке.

Захарова указала, что, "по информации адвоката, латвийские правоохранители производили задержание крайне грубо, с применением насилия".

"Позже на Алексеева оказывалось психологическое давление, влияние", — добавила она.

Захарова констатировала, что "подобные инциденты с задержанием входят в Латвии в практику". Она добавила, что власти взяли курс на подавление инакомыслия. Официальный представитель МИД РФ считает, что "такие действия не должны оставаться без ответа", РФ призывает к "реакции профильные международные структуры, правозащитные организации, конечно, ждём оценок ОБСЕ".

"Хотелось бы услышать публичные комментарии из Брюсселя на предмет того, каким образом подобные действия страны члена ЕС, ущемляющие свободу свобода, нарушающие международное право, согласуются с общеевропейскими демократическими ценностями", — заключила она.

Уголовный процесс в отношении Алексеева был начат 29 ноября 2017 года в связи с комментариями, которые власти страны считают националистическими. По месту жительства Алексеева полиция безопасности Латвии провела несколько обысков, в ходе одного из них были обнаружены патроны для пистолета. Полиция безопасности утверждает, что на изъятых носителях информации также были найдены материалы, содержащие детскую порнографию.