В Госдуме прокомментировали ограничение въезда россиян на Украину

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Ограничение на въезд россиян мужского пола на территорию Украины негласно действует давно, неофициально этот запрет введён ещё в 2014 году, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Ранее украинский президент Петр Порошенко сообщил в Twitter, что Украина вводит ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

"Этот запрет введён уже с 2014 года. Он блефует и думает, что кто-то забыл и миру надо явить новую страшную блокаду России со стороны Украины… Но оно (ограничение — ред.) было негласное. Все прекрасно знали, что мужчины этого возраста на Украину не въедут. Неофициально было ограничение", — сказал Шерин.

Он также отметил, что подобными заявлениями Порошенко заполняет повестку дня, отвлекая внимание от более насущных вопросов накануне выборов к нему как действующему президенту, претендующему на избрание повторно.

"Ему сейчас начнут задавать вопросы. Всем остальным как кандидатам не будут их задавать, они же первый раз идут, а ему будут. Он был президентом. Ему будут задавать вопросы, почему ещё не решён вопрос ДНР и ЛНР, почему растут тарифы, почему такая коррупция, где убийцы тех, кто стрелял на Майдане, где убийцы тех, кто сжигал людей в Одессе, что с Надеждой Савченко?", — сказал депутат.

"Он ещё сейчас блокаду Крыму объявит, я не удивлюсь. Дорогу перекроет, электричество отключит и воду питьевую. Все знают, что это было давно сделано. Но почему бы ещё раз это не сделать? Сильно-сильно отключить воду и электричество", — с иронией добавил Шерин.

Очередные президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Официально президентская гонка стартует в конце декабря 2018 года, действующий президент Украины, однако, пока не заявлял о планах баллотироваться на пост.