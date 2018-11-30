БРЮССЕЛЬ, 30 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Польша и Великобритания инициировали обсуждение ужесточения антироссийских санкций на фоне инцидента в Керченском проливе, рассказал РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.
В среду газета Welt написала со ссылкой на источники в ЕС, что Берлин и Париж выступают против ужесточения санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. Французский МИД ушел от ответа на просьбу прокомментировать эту информацию.
Позднее эти данные подтвердил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе. По его словам, заявление, озвученное в среду, согласовывалось три дня.
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что инцидент не меняет отношение к одному из важнейших проектов сотрудничества России и ЕС — "Северному потоку-2".
Провокация в Керченском проливе
Суда задержали, на борту оказались 24 украинских военных, в том числе cотрудники СБУ, которые, по данным Центра общественных связей ФСБ, координировали провокации.
Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.
Владимир Путин назвал ситуацию в Керченском проливе заранее заготовленной провокацией, которой Петр Порошенко воспользовался как предлогом для введения на Украине чрезвычайного положения в преддверии президентских выборов