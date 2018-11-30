Украина зашла слишком далеко в провокациях, заявила Захарова

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украина зашла слишком далеко в своих провокациях, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Захарова отметила, что страны и политики, воодушевлявшие Киев к проводимой политике на протяжении многих лет, должны поставить на место нынешние власти Украины.
Она также прокомментировала атаки на дипломатические представительства России на Украине, заявив, что у российской общественности может закончиться терпение.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Путин отметил, что у Порошенко есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому ему нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции.