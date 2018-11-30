Солиста Большого театра Андрея Меркурьева не пустили на Украину

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Солиста Большого театра, заслуженного артиста РФ Андрея Меркурьева, летевшего в Одессу на поставленный им балет "Крик" по роману Александра Зиновьева, не пустили в страну, сообщила РИА Новости вдова писателя, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ольга Зиновьева.

"Он прилетел вчера в Одессу, на пограничном контроле у него проверили паспорт и не пустили в страну", — сказала Зиновьева, отметив, что не знает причины отказа.

Она сообщила также, что Меркурьев регулярно приезжал в Одессу на балет "Крик" — премьера постановки состоялась 15 мая 2014 года, и с тех пор на спектаклях всегда был аншлаг.

Зиновьева добавила, что, когда балет ставился в Одессе, постановщики "получили приветствие даже от министра культуры Украины". "И сейчас четыре года спустя произошел этот кошмарный случай", — добавила она.