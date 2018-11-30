В Госдуме прокомментировали учения Украины в Азовском море

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Кредо украинской национальной политики — всегда убирать две первых буквы в слове "деэскалация", заявил депутат ГД от Крыма Руслан Бальбек, комментируя сообщения об украинских военных учениях в Азовском море.

Украинские силовики в акватории Азовского моря, входящей в зону военной операции в Донбассе, провели учения по поражению воздушных целей, сообщил в пятницу пресс-центр штаба операции объединенных сил Украины на странице в Facebook

"Киев смешон, если пытается напугать российских пилотов. У них учения по отражению атаки авиации выставляются как государственный подвиг, а у нас пилоты два раза в неделю отрабатывают действия по уходу от зенитных ракет противника. Суммарный счет явно не в пользу украинских силовиков. К тому же наша авиация не планирует летать над воздушным пространством Украины, так что остается лишь пожелать украинским зенитчикам и дальше успешно попадать в воздух. К тому же и в слове "деэскалация" Киев всегда убирает две первых буквы, сегодня это кредо украинской национальной политики", — сказал Бальбек РИА Новости.

В четверг после инцидента с украинскими кораблями в Черном море, еще больше обострившего отношения Киева и Москвы, вступил в силу закон о введении военного положения в десяти областях Украины, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключал, что потенциально такое решение может нести угрозы для эскалации в Донбассе.